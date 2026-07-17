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Ван И назвал гарантию развития отношений России и Китая - РИА Новости, 17.07.2026
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16:57 17.07.2026 (обновлено: 17:30 17.07.2026)
Ван И назвал гарантию развития отношений России и Китая

Ван И назвал дружбу Путина и Си Цзиньпина гарантией развития отношений

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что взаимное доверие и дружба между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином являются гарантией развития отношений России и Китая.
  • Он отметил, что России и Китаю следует сосредоточиться на высококачественном развитии и вывести двусторонние отношения на новый уровень.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Взаимное доверие и дружба между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином являются основополагающей гарантией развития отношений двух стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
"Взаимное доверие и дружба между главами двух государств являются основополагающей гарантией развития китайско-российских отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что Россия и Китай должны следовать важным договоренностям, достигнутым лидерами двух государств, сосредоточиться на цели более высококачественного развития и вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.
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В миреКитайРоссияВан И (политик)Максим ОрешкинВладимир ПутинШанхай
 
 
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