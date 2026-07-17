Ван И назвал гарантию развития отношений России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что взаимное доверие и дружба между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином являются гарантией развития отношений России и Китая.
- Он отметил, что России и Китаю следует сосредоточиться на высококачественном развитии и вывести двусторонние отношения на новый уровень.
ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Взаимное доверие и дружба между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином являются основополагающей гарантией развития отношений двух стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.
"Взаимное доверие и дружба между главами двух государств являются основополагающей гарантией развития китайско-российских отношений", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он отметил, что Россия и Китай должны следовать важным договоренностям, достигнутым лидерами двух государств, сосредоточиться на цели более высококачественного развития и вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Орешкин возглавляет российскую делегацию на проходящей с 17 по 20 июля в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту.