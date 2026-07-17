Ван И назвал гарантию развития отношений России и Китая

ШАНХАЙ, 17 июл – РИА Новости. Взаимное доверие и дружба между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином являются основополагающей гарантией развития отношений двух стран, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным.