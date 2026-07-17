Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (67%) доверяют президенту России Владимиру Путину.
- 36% россиян проголосовали бы за партию "Единая Россия", если бы выборы в Государственную думу состоялись в следующее воскресенье.
- 41% респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большинство россиян (67%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 66% скорее хорошо оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Две трети (67%) опрошенных граждан РФ сказали, что скорее доверяют главе государства, о недоверии сообщили 20% респондентов. Кроме того, 66% положительно оценивают его работу, 16% выразили противоположное мнение.
Если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье, 36% россиян проголосовали бы на них за партию "Единая Россия". Кроме того, 11% опрошенных сказали, что отдали бы голоса за КПРФ, 9% - за ЛДПР, 7% - за "Новых людей" и 4% - за "Справедливую Россию".
Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 37% россиян ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 49% граждан, 16% опрошенных скорее недовольны его работой.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 10-12 июля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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