Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 37% россиян ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 49% граждан, 16% опрошенных скорее недовольны его работой.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 10-12 июля 2026 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.