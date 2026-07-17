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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 17.07.2026
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10:20 17.07.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 71% россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (71%) доверяют Путину, 65,1% положительно оценивают его работу.
  • Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то 35,3% респондентов проголосовали бы за "Единую Россию".
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большинство россиян (71%) доверяют президенту России Владимиру Путину, 65,1% граждан РФ положительно оценивают работу главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Недоверие президенту выразили менее четверти респондентов (24,4%), и лишь 23,4% опрошенных не одобряют работу Путина.
Работу правительства РФ положительно оценили 45,6% россиян, а отрицательно - 24,4%. В то же время более половины респондентов (56,1%) доверяют главе кабмина РФ Михаилу Мишустину, недоверие выразила четверо опрошенных (25,4%).
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - партию "Новые люди", 8,2% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 4% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 10% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен с 6 по 12 июля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
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