Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - партию "Новые люди", 8,2% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 4% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 10% опрошенных россиян указали непарламентские партии.