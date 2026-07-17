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Путин обсудил с Совбезом приоритеты работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 17.07.2026
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14:07 17.07.2026 (обновлено: 14:46 17.07.2026)
Путин обсудил с Совбезом приоритеты работы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Путин обсудил с Совбезом приоритеты работы РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
  • На совещании обсуждались приоритеты работы РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые представит Сергей Лавров.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом приоритеты работы РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
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"Сегодня Сергей Викторович Ларов расскажет о приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить свое внимание на азиатско-тихоокеанском направлении, на этом регионе. Для нас это одно из важнейших направлений сегодня, имею в виду и вектор наших экономических интересов, и политических", - сказал Путин.
"Многое сделано за последнее время, и я попросил Сергея Викторовича (Лаврова) сегодня доложить нам то, как видит министерство иностранных дел организацию этой работы и координацию этой работы между различными ведомствами", - добавил президент.
На предыдущем совещании, состоявшемся 10 июля, участники обсудили угрозы и вызовы информационной безопасности РФ, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
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