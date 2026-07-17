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Провал грунта в Новосибирске частично обрушился после ливня - РИА Новости, 17.07.2026
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16:32 17.07.2026 (обновлено: 17:01 17.07.2026)
Провал грунта в Новосибирске частично обрушился после ливня

Кодалаев: провал в земле в Новосибирске частично обрушился после ливня

© Фото : Прокуратура Новосибирской области/TelegramПровал грунта в Новосибирске
Провал грунта в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Прокуратура Новосибирской области/Telegram
Провал грунта в Новосибирске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске из-за коммунальной аварии вечером в воскресенье 12 июля образовался провал грунта глубиной 15 метров.
  • Ремонтно-восстановительные работы на водопроводе были завершены утром в среду.
  • После ливня произошло частичное обрушение провала, но без угрозы развития обвала в сторону жилых домов, работы по укреплению и ремонту коллектора продолжаются.
НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Провал в земле, возникший в Новосибирске из-за коммунальной аварии, частично обрушился после ливня в пятницу, но жилым домам не угрожает, сообщил первый заммэра города Иосиф Кодалаев.
Авария на водопроводе и канализационном коллекторе произошла вечером в воскресенье 12 июля. В результате образовался провал грунта глубиной 15 метров. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев для скорейшей ликвидации аварии ввел режим "Повышенная готовность", утром в среду он проинформировал, что ремонтно-восстановительные работы на водопроводе завершены.
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"После ливня произошло частичное обрушение, но без угрозы развития обвала в сторону жилых домов. Ситуацию постоянно мониторим и держим на контроле. На объекте работают подрядчики "Горводоканала"", - цитрует Кодалаева горадминистрация.
По его словам, сейчас специалисты "Горводоканала" продолжают работы по устройству шпунтового ограждения вокруг аварийного коллектора, чтобы приступить непосредственно к его ремонту.
"Глубина котлована составляет около 16 метров, и важно обеспечить безопасное выполнение работ", - приводятся в сообщении слова Кодалаева.
По информации чиновника, к восстановлению самого поврежденного коллектора планируется приступить в начале следующей недели после завершения укрепительных работ и расчистки дна котлована от обрушенного железобетона и других конструкций.
"Вода подается всем абонентам, и ремонт на действующем коллекторе выполняется без остановки его работы. Перекрытие водоснабжения больше не потребуется", - заверил он.
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