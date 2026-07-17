Провал грунта в Новосибирске частично обрушился после ливня

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новосибирске из-за коммунальной аварии вечером в воскресенье 12 июля образовался провал грунта глубиной 15 метров.

Ремонтно-восстановительные работы на водопроводе были завершены утром в среду.

После ливня произошло частичное обрушение провала, но без угрозы развития обвала в сторону жилых домов, работы по укреплению и ремонту коллектора продолжаются.

НОВОСИБИРСК, 17 июл - РИА Новости. Провал в земле, возникший в Новосибирске из-за коммунальной аварии, частично обрушился после ливня в пятницу, но жилым домам не угрожает, сообщил первый заммэра города Провал в земле, возникший в Новосибирске из-за коммунальной аварии, частично обрушился после ливня в пятницу, но жилым домам не угрожает, сообщил первый заммэра города Иосиф Кодалаев

Авария на водопроводе и канализационном коллекторе произошла вечером в воскресенье 12 июля. В результате образовался провал грунта глубиной 15 метров. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев для скорейшей ликвидации аварии ввел режим "Повышенная готовность", утром в среду он проинформировал, что ремонтно-восстановительные работы на водопроводе завершены.

"После ливня произошло частичное обрушение, но без угрозы развития обвала в сторону жилых домов. Ситуацию постоянно мониторим и держим на контроле. На объекте работают подрядчики "Горводоканала"", - цитрует Кодалаева горадминистрация.

По его словам, сейчас специалисты "Горводоканала" продолжают работы по устройству шпунтового ограждения вокруг аварийного коллектора, чтобы приступить непосредственно к его ремонту.

"Глубина котлована составляет около 16 метров, и важно обеспечить безопасное выполнение работ", - приводятся в сообщении слова Кодалаева.

По информации чиновника, к восстановлению самого поврежденного коллектора планируется приступить в начале следующей недели после завершения укрепительных работ и расчистки дна котлована от обрушенного железобетона и других конструкций.