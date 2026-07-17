К судам обратились с просьбой помочь найти пропавший в Приморье вертолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Росавиации попросили морские суда помочь в возможном обнаружении фрагментов пропавшего в Приморье вертолета.
- Специалисты «Приморская авиабаза» и силы МЧС обследовали участки береговой линии Японского моря в поисках пропавшего вертолета.
- Вертолет компании «Гранат», который пропал в ходе лесоавиационных работ на севере Приморского края, ищут с 21 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Морские суда, работающие в акватории Японского моря, попросили помочь в возможном обнаружении фрагментов вертолета, пропавшего в Приморье в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
"МСКЦ Владивосток и МСПЦ Южно-Сахалинск оповестили все морские суда, работающие в акватории Татарского пролива, на участке от населенного пункта Самарга до населенного пункта Терней, вести осмотрительность на предмет обнаружения фрагментов, которые могут указывать на принадлежность воздушного судна", - сказали в пресс-службе.
Ранее в Росавиации агентству сообщили, что специалисты КГБУ "Приморская авиабаза" и силы МЧС обследовали участки береговой линии Японского моря, ведя поиски пропавшего вертолета.
Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ на севере Приморского края, ищут с 21 июня. На борту была женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.