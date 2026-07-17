К судам обратились с просьбой помочь найти пропавший в Приморье вертолет

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Морские суда, работающие в акватории Японского моря, попросили помочь в возможном обнаружении фрагментов вертолета, пропавшего в Приморье в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.

Вертолет компании "Гранат", пропавший в ходе лесоавиационных работ на севере Приморского края, ищут с 21 июня. На борту была женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.