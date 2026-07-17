Российский посол Гладков вручил главе Абхазии верительные грамоты

Пресс-служба главы республики сообщила, что Гунба поздравил Гладкова со вступлением в должность посла, выразив уверенность, что его знания, опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений Москвы и Сухума. Гунба также поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии Абхазии.

"В своем ответном слове посол России подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемерного содействия Республике Абхазия в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства", - говорится в сообщении.

Россия признала суверенитет Абхазии, а также другой бывшей грузинской автономии - Южной Осетии 26 августа 2008 года. Российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и ряд других государств. РФ не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию частью своей территории.