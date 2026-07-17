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Российский посол Гладков вручил главе Абхазии верительные грамоты - РИА Новости, 17.07.2026
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10:35 17.07.2026 (обновлено: 13:15 17.07.2026)
Российский посол Гладков вручил главе Абхазии верительные грамоты

Назначенный послом в Сухуме Гладков вручил верительные грамоты главе Абхазии

© Фото : Пресс-служба Президента Абхазии/TelegramНазначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту республики Бадре Гунбе. 17 июля 2026
Назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту республики Бадре Гунбе. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Абхазии/Telegram
Назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту республики Бадре Гунбе. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Назначенный посол России Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии Бадре Гунбе.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Назначенный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту республики Бадре Гунбе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы кабинета министров Мадина Бганба.
Президент РФ Владимир Путин принял 13 мая отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области, а 26 июня он был назначен на должность посла в Абхазии.
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"Вячеслав Гладков вручил президенту Абхазии верительные грамоты", - сказала Бганба.
Пресс-служба главы республики сообщила, что Гунба поздравил Гладкова со вступлением в должность посла, выразив уверенность, что его знания, опыт и глубокое понимание современных международных процессов будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений Москвы и Сухума. Гунба также поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии Абхазии.
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"В своем ответном слове посол России подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемерного содействия Республике Абхазия в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства", - говорится в сообщении.
Россия признала суверенитет Абхазии, а также другой бывшей грузинской автономии - Южной Осетии 26 августа 2008 года. Российскому примеру последовали Никарагуа, Венесуэла и ряд других государств. РФ не раз заявляла, что признание двух закавказских республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия продолжает считать Абхазию и Южную Осетию частью своей территории.
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