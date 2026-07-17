ВС России поразили катер и резервуары с ГСМ в порту в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России групповым ударом поразили катер и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту "Черноморск" Одесской области.
- Удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВС РФ групповым ударом поразили в порту "Черноморск" Одесской области катер и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Ночью ВС РФ продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
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"В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.