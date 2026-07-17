ВС России поразили катер и резервуары с ГСМ в порту в Одесской области

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. ВС РФ групповым ударом поразили в порту "Черноморск" Одесской области катер и резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), предназначенными для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны России.