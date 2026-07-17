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Штурмовики обеспечены средствами оказания первой помощи, заявила Цивилева - РИА Новости, 17.07.2026
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17:13 17.07.2026
Штурмовики обеспечены средствами оказания первой помощи, заявила Цивилева

Цивилева: штурмовые группы обеспечены средствами оказания первой помощи до 100%

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время тактико-специальных учений
Военнослужащие во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые группы российской армии обеспечены средствами оказания первой помощи до 100%.
  • Создан необходимый резерв средств оказания первой помощи для штурмовых групп.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Штурмовые группы российской армии обеспечены средствами оказания первой помощи до 100%, создан их необходимый резерв, заявила статс-секретарь - замглавы военного ведомства Анна Цивилева на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Цивилева доложила о совершенствовании системы медицинского обеспечения ВС РФ.
«
"Замминистра обороны РФ отметила, что штурмовые группы до 100% обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи и создан необходимый резерв", - говорится в сообщении.
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