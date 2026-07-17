Штурмовики обеспечены средствами оказания первой помощи, заявила Цивилева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые группы российской армии обеспечены средствами оказания первой помощи до 100%.
- Создан необходимый резерв средств оказания первой помощи для штурмовых групп.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Штурмовые группы российской армии обеспечены средствами оказания первой помощи до 100%, создан их необходимый резерв, заявила статс-секретарь - замглавы военного ведомства Анна Цивилева на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Цивилева доложила о совершенствовании системы медицинского обеспечения ВС РФ.
«
"Замминистра обороны РФ отметила, что штурмовые группы до 100% обеспечены групповыми средствами оказания первой помощи и создан необходимый резерв", - говорится в сообщении.