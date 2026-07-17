Рейтинг@Mail.ru
Польша больше не может сдерживать цены на топливо, заявил Туск - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 17.07.2026
Польша больше не может сдерживать цены на топливо, заявил Туск

Туск: Польша больше не может искусственно сдерживать цены на бензин

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Польши завершило действие программы мер по снижению стоимости топлива CPN.
  • С 1 июля в Польше прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%.
  • На сдерживание цен на топливо правительство Польши ежемесячно тратило более миллиарда долларов.
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Правительство Польши больше не может искусственно сдерживать цены на автомобильное топливо, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В среду власти страны завершили действие специальной программы мер снижения стоимости топлива CPN ("цены топлива ниже"). С 1 июля в стране прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, одновременно ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%. На фоне этого топливо на АЗС страны снова начало дорожать.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В Польше хотят законодательно закрепить режим "полной готовности к войне"
16 июля, 16:36
"Из государственного бюджета мы не можем бесконечно тратить на это деньги. Мы и так долго продержались", - сказал Туск.
Он отметил, что на сдерживание цен на топливо правительство ежемесячно тратило более миллиарда долларов.
"Программа CPN была временной и была направлена на поддержание самых низких цен на топливо в Европе, однако ее стоимость составила около 4,7 миллиарда злотых в месяц (около 1,25 миллиарда долларов)", - сказал Туск.
Он добавил, что правительство не может прогнозировать поведение нефтяного и топливного рынков из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.
"Вы сами знаете, как выглядит эта карусель эмоций. Сегодня перемирие, завтра война, послезавтра перемирие, послезавтра бомбардировки, и это влияет на цены", - сказал польский премьер.
Сейм Республики Польша - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Сейм Польши принял резолюцию о памяти жертв Волынской резни
Вчера, 14:16
 
В миреПольшаЕвропаБлижний ВостокДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала