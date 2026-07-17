Польша больше не может сдерживать цены на топливо, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство Польши завершило действие программы мер по снижению стоимости топлива CPN.

С 1 июля в Польше прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%.

На сдерживание цен на топливо правительство Польши ежемесячно тратило более миллиарда долларов.

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Правительство Польши больше не может искусственно сдерживать цены на автомобильное топливо, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

В среду власти страны завершили действие специальной программы мер снижения стоимости топлива CPN ("цены топлива ниже"). С 1 июля в стране прекратило действовать ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо, одновременно ставка НДС на горючее была возвращена с 8% до 23%. На фоне этого топливо на АЗС страны снова начало дорожать.

"Из государственного бюджета мы не можем бесконечно тратить на это деньги. Мы и так долго продержались", - сказал Туск

Он отметил, что на сдерживание цен на топливо правительство ежемесячно тратило более миллиарда долларов.

"Программа CPN была временной и была направлена на поддержание самых низких цен на топливо в Европе , однако ее стоимость составила около 4,7 миллиарда злотых в месяц (около 1,25 миллиарда долларов)", - сказал Туск.

Он добавил, что правительство не может прогнозировать поведение нефтяного и топливного рынков из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.