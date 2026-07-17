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Навроцкий наложил вето на нормы, позволяющие узаконить однополые отношения - РИА Новости, 17.07.2026
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11:03 17.07.2026
Навроцкий наложил вето на нормы, позволяющие узаконить однополые отношения

Навроцкий наложил вето на законопроекты о партнерских союзах

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты о введении партнерских союзов.
  • Президент готов подписать законопроект о статусе близкого человека, который не подорвет конституционную защиту брака как союза между мужчиной и женщиной.
  • Сейм Польши принял закон, позволяющий узаконить однополые отношения и предусматривающий заключение гражданско-правового договора для однополых и не состоящих в браке разнополых пар.
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения*, сообщил глава кабинета главы государства Павел Шефернакер.
"Президент Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты о введении партнерских союзов", — написал он в социальной сети Х.
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"Это не просто нормативные акты, упрощающие административные процедуры, но и создание нового правового института, подобного браку. Президент подчеркнул, что готов подписать законопроект о статусе близкого человека, который действительно учтет интересы граждан, но не подорвет конституционную защиту брака как союза между мужчиной и женщиной", — отметил глава президентского кабинета.
Сейм Польши в мае принял закон "О статусе близкого лица, союза и договора о совместном проживании", позволяющий узаконить однополые отношения.
В соответствии с положениями принятого парламентом нормативного акта как однополые, так и не состоящие в браке разнополые пары смогут заключить договор гражданско-правового характера, который будет регистрироваться у нотариуса, а после - в управлении гражданского состояния.
Такой договор даст возможность паре иметь совместное имущество, подавать общую декларацию о доходах, урегулирует вопросы наследства, финансов, в том числе алиментов, доступа к медицинской информации, а также погребения одного из партнеров.
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