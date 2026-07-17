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Кандидат на пост премьера Польши призвал активно ставить условия Украине - РИА Новости, 17.07.2026
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11:01 17.07.2026
Кандидат на пост премьера Польши призвал активно ставить условия Украине

Чарнек: Польша должна активно ставить Украине свои условия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат на должность премьер-министра Польши от оппозиции Пшемыслав Чарнек заявил, что Польша должна активно ставить Украине свои условия.
  • Он привел в пример критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского во время их встречи 28 февраля 2025 года.
  • Чарнек упомянул подписание Украиной документа о месторождениях редкоземельных металлов после встречи Зеленского с Трампом.
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Польша должна активно ставить Украине свои условия, а не делать для Киева все безоглядно, заявил кандидат на должность премьер-министра Польши от оппозиции Пшемыслав Чарнек в эфире радиостанции RMF FM.
"Украинцы не дали нам дроны, украинцы чтут бандеровщину, украинцы исключают нас из коалиций. Разве когда украинцы делают что-то против Польши, то мы всегда должны все делать для Украины? Нет! Мы можем ставить условия. Например, украинцы откажутся от названия подразделения именем "Героев УПА*", - сказал Чарнек.
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В качестве примера он привел встречу президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года с Владимиром Зеленским, когда Трамп резко критиковал Зеленского, утверждая, что Украина находится в слабой переговорной позиции.
«
"Разве американцы не применили этого полтора года назад, когда пан Зеленский выскочил, как из катапульты, из Овального кабинета и вернулся в этот кабинет через две недели, подписывая документ о месторождениях редкоземельных металлов?", - задал вопрос Чарнек.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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