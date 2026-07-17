Кандидат на пост премьера Польши призвал активно ставить условия Украине

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"Разве американцы не применили этого полтора года назад, когда пан Зеленский выскочил, как из катапульты, из Овального кабинета и вернулся в этот кабинет через две недели, подписывая документ о месторождениях редкоземельных металлов?", - задал вопрос Чарнек.