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Зеленский назначил Поклада врио председателя СБУ - РИА Новости, 17.07.2026
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22:26 17.07.2026
Зеленский назначил Поклада врио председателя СБУ

Зеленский назначил Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины.
  • Александр Поклад — генерал-майор СБУ, с 2023 года был первым заместителем председателя службы безопасности Украины.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.
"(Поручаю указом - ред.) первому заместителю председателя службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа на сайте Зеленского.
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Александр Поклад, по данным СМИ, связан с наркобизнесом, причастен к покушением, пыткам и убийствам. По версии ФСБ, он также являлся организатором теракта в Крыму против одного из офицеров ВМФ.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.
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