Зеленский назначил Поклада врио председателя СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины.

Александр Поклад — генерал-майор СБУ, с 2023 года был первым заместителем председателя службы безопасности Украины.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.

"(Поручаю указом - ред.) первому заместителю председателя службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа на сайте Зеленского

Александр Поклад, по данным СМИ, связан с наркобизнесом, причастен к покушением, пыткам и убийствам. По версии ФСБ, он также являлся организатором теракта в Крыму против одного из офицеров ВМФ.

Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, после чего последовала отставка действовавшего премьера Юлии Свириденко и всего кабинета. В четверг Рада на Украине утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми кресла глав МИД и минобороны.