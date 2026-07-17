Герой России Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников спецоперации в пятницу в Центральном исполкоме "Единой России"

Герой России Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников спецоперации в пятницу в Центральном исполкоме "Единой России"

Поддубный встретился с ветеранами СВО и их семьями в исполкоме ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников СВО.

Ветеран СВО из Воскресенска попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе многоквартирного дома, и Поддубный поддержал его.

Фонду "Защитники Отечества" поручено также помочь вдове бойца СВО — подготовить заявления на получение удостоверений членов семьи погибшего ветерана боевых действий и оформить все меры социальной поддержки.

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прием ветеранов и членов семей участников спецоперации в пятницу в Центральном исполкоме "Единой России" провел представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный, сообщили на сайте партии.

« "Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников СВО", — сказано в публикации.

Так, среди обратившихся был ветеран СВО из Воскресенска , который попросил содействия в обустройстве парковочного места для инвалидов во дворе многоквартирного дома. Герой России поддержал ветерана.

"По поручению администрации города работами займутся муниципальные службы, а контроль за их выполнением возьмет на себя депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта "Единая страна — Доступная среда" Михаил Терентьев", — подчеркивается в публикации.