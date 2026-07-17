Поддубный встретился с ветеранами СВО и их семьями в исполкоме ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников СВО.
- Ветеран СВО из Воскресенска попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе многоквартирного дома, и Поддубный поддержал его.
- Фонду "Защитники Отечества" поручено также помочь вдове бойца СВО — подготовить заявления на получение удостоверений членов семьи погибшего ветерана боевых действий и оформить все меры социальной поддержки.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прием ветеранов и членов семей участников спецоперации в пятницу в Центральном исполкоме "Единой России" провел представитель федеральной пятерки списка ЕР на выборах в Госдуму, Герой России Евгений Поддубный, сообщили на сайте партии.
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"Евгений Поддубный провел прием ветеранов и членов семей участников СВО", — сказано в публикации.
Так, среди обратившихся был ветеран СВО из Воскресенска, который попросил содействия в обустройстве парковочного места для инвалидов во дворе многоквартирного дома. Герой России поддержал ветерана.
"По поручению администрации города работами займутся муниципальные службы, а контроль за их выполнением возьмет на себя депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта "Единая страна — Доступная среда" Михаил Терентьев", — подчеркивается в публикации.
Также вдове еще одного из бойцов СВО фонд "Защитники Отечества" поможет подготовить заявления на получение удостоверений членов семьи погибшего ветерана боевых действий и оформить все положенные меры поддержки, говорится на сайте ЕР.