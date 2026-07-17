Пленный военный рассказал о положении ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Командование ВСУ бросило окруженных в Константиновке украинских военнослужащих, а потом пыталось "похоронить", рассказал взятый в плен в этом населенном пункте украинец.

Пленный рассказал, что был мобилизован украинским военкоматом и отправлен в лагерь, откуда его направили в 156-ю бригаду ВСУ. В Константиновке ему пришлось просидеть 80 дней.