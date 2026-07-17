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Пленный военный рассказал о положении ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 17.07.2026
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14:08 17.07.2026
Пленный военный рассказал о положении ВСУ в Константиновке

Пленный: командование бросило окруженных в Константиновке военных ВСУ

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ бросило окруженных в Константиновке украинских военнослужащих, а потом пыталось "похоронить", рассказал взятый в плен украинец.
  • По словам пленного, его подразделение сидело на окраине города без информации о том, что происходит в центре, и без возможности покинуть позицию.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Командование ВСУ бросило окруженных в Константиновке украинских военнослужащих, а потом пыталось "похоронить", рассказал взятый в плен в этом населенном пункте украинец.
По его словам, они сидели в тихом месте на окраине населенного пункта без информации о том, что происходит в центре города. Он предположил, что основные силы ВСУ уже отошли, а ему командование об этом не докладывало. При попытках выяснить ситуацию им отвечали, что возможности вывезти их нет, поэтому нужно продолжать сидеть на позиции.
"Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку (противотанковую мину ТМ-62 - ред.) на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом "Баба- Яга" с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили", - сказал пленный в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Пленный рассказал, что был мобилизован украинским военкоматом и отправлен в лагерь, откуда его направили в 156-ю бригаду ВСУ. В Константиновке ему пришлось просидеть 80 дней.
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