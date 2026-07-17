Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает на невмешательство в свои.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
«
"Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков журналистам.