Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
- Тема совещания будет обозначена президентом на мероприятии.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Сегодня в середине дня он (Путин - ред.) проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Традиционное еженедельное мероприятие", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что тему совещания президент обозначит сам.
По словам Пескова, в графике Путина также запланированы несколько встреч рабочего характера.