В Паттайе замглавы полиции Таиланда лично арестовал семью россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал Самран Нуанма во главе группы полицейских лично арестовал семью российских граждан в Паттайе по делу о незаконном владении частными домами и землей через тайских подставных лиц.

Арестованная семья россиян владеет 8 домами и участками в поселке Ban Dusit в Паттайе, известном как «Русский поселок».

На первом допросе россиянин признал, что не знаком с гражданином Таиланда, на которого записан 51% принадлежащей ему компании, владеющей домами и земельными участками в поселке.

БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма во главе большой группы полицейских лично арестовал семью российских граждан в Паттайе по делу о незаконном владении частными домами и землей через тайских подставных лиц, сообщает в пятницу телеканал Заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма во главе большой группы полицейских лично арестовал семью российских граждан в Паттайе по делу о незаконном владении частными домами и землей через тайских подставных лиц, сообщает в пятницу телеканал Nation TV в телерепортаже с места события.

"Генерал Самран Нуанма лично возглавил операцию по аресту граждан России , подозреваемых по делу об использовании тайских подставных лиц для незаконного владения земельной собственностью в Таиланде . Операция прошла в поселке Ban Dusit в Паттайе, который часто называют "Русским поселком". Арестована семья россиян, которой через подставные фирмы принадлежат 8 домов и участков в поселке", - говорится в сообщении.

Телеканал также сообщает, что арестованного россиянина зовут Игорь, и что он и члены его семьи, тоже арестованные в ходе операции, проживают в Таиланде более 20 лет. Дома, которыми владеет семья, записаны на зарегистрированную по таиландскому законодательству фирму, в которой Игорь владеет 49 процентами, а 51 процент номинально принадлежит гражданину Таиланда.

"На первом допросе на месте ареста россиянин признал, что лично незнаком с гражданином Таиланда, на которого записан 51% принадлежащей ему компании, которая, в свою очередь, владеет домами и земельными участками в поселке, как таиландское юридическое лицо", - говорится в репортаже телеканала.

Ведущая телеканала в репортаже подчеркивает, что Ban Dusit в Паттайе часто называют "русской деревней", и что в русскоязычном сегменте интернета можно найти множество объявлений на русском языке о продаже домов в "русском поселке" в Паттайе.

Поселок Ban Dusit Pattaya Lake существует более 20 лет, и в нем действительно проживает немало россиян. В поселке также находится один из 11 Русских православных храмов Таиланда, Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 2014 году.