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В Паттайе замглавы полиции Таиланда лично арестовал семью россиян - РИА Новости, 17.07.2026
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20:54 17.07.2026
В Паттайе замглавы полиции Таиланда лично арестовал семью россиян

В Паттайе замглавы полиции Таиланда лично арестовал российскую семью

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПаттайя
Паттайя - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал Самран Нуанма во главе группы полицейских лично арестовал семью российских граждан в Паттайе по делу о незаконном владении частными домами и землей через тайских подставных лиц.
  • Арестованная семья россиян владеет 8 домами и участками в поселке Ban Dusit в Паттайе, известном как «Русский поселок».
  • На первом допросе россиянин признал, что не знаком с гражданином Таиланда, на которого записан 51% принадлежащей ему компании, владеющей домами и земельными участками в поселке.
БАНГКОК, 17 июл – РИА Новости. Заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма во главе большой группы полицейских лично арестовал семью российских граждан в Паттайе по делу о незаконном владении частными домами и землей через тайских подставных лиц, сообщает в пятницу телеканал Nation TV в телерепортаже с места события.
"Генерал Самран Нуанма лично возглавил операцию по аресту граждан России, подозреваемых по делу об использовании тайских подставных лиц для незаконного владения земельной собственностью в Таиланде. Операция прошла в поселке Ban Dusit в Паттайе, который часто называют "Русским поселком". Арестована семья россиян, которой через подставные фирмы принадлежат 8 домов и участков в поселке", - говорится в сообщении.
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Телеканал также сообщает, что арестованного россиянина зовут Игорь, и что он и члены его семьи, тоже арестованные в ходе операции, проживают в Таиланде более 20 лет. Дома, которыми владеет семья, записаны на зарегистрированную по таиландскому законодательству фирму, в которой Игорь владеет 49 процентами, а 51 процент номинально принадлежит гражданину Таиланда.
"На первом допросе на месте ареста россиянин признал, что лично незнаком с гражданином Таиланда, на которого записан 51% принадлежащей ему компании, которая, в свою очередь, владеет домами и земельными участками в поселке, как таиландское юридическое лицо", - говорится в репортаже телеканала.
Ведущая телеканала в репортаже подчеркивает, что Ban Dusit в Паттайе часто называют "русской деревней", и что в русскоязычном сегменте интернета можно найти множество объявлений на русском языке о продаже домов в "русском поселке" в Паттайе.
Поселок Ban Dusit Pattaya Lake существует более 20 лет, и в нем действительно проживает немало россиян. В поселке также находится один из 11 Русских православных храмов Таиланда, Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 2014 году.
Правительство Таиланда в настоящее время проводит общенациональную кампанию по борьбе с незаконным владением иностранцами частными домами и землей. В Таиланде законом запрещено владение иностранными гражданами землей и находящимися непосредственно на земле строениями. Частные дома, в том числе виллы, сотнями продаются россиянам как в Паттайе, так и на Пхукете и в других курортных зонах Таиланда по одной и той же схеме, "обходящей" закон: дома покупают не россияне или другие иностранцы, а фирмы, которыми они официально владеют на 49%, и в которых "тайские" 51% обычно записаны на граждан Таиланда по выбору адвоката, оформляющего регистрацию фирмы. Таким образом, через тайских номинальных владельцев 51 процента, россиянин может контролировать фирму полностью, как и принадлежащую фирме недвижимость. Однако закон, запрещающий иностранцам владеть землей, при этом все же нарушается, так как "держащие" 51% фирмы таиландские граждане не вносят свои личные деньги за свою долю, а выступают подставными лицами для иностранного владельца.
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