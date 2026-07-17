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Минобороны: ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе - РИА Новости, 17.07.2026
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17:29 17.07.2026
Минобороны: ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе

Осьмаков: ПВО в РФ выстраивается на единой информационно-управляющей системе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Система противовоздушной обороны выстаивается на единой информационно-управляющей системе.
  • Оперативная обработка данных в системе ПВО осуществляется с помощью передовых информационных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта.
  • На выставке в рамках стратегической сессии были представлены дроны-перехватчики, новые комплексы ПВО и другие технологические решения.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Система противовоздушной обороны выстаивается на единой информационно-управляющей системе, сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков.
Осьмаков участвовал в тематической сессии по применению дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе ПВО, которую провел первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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"Организация ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе, а оперативная обработка данных осуществляется с помощью передовых информационных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта", – приведены слова Осьмакова в сообщении кабмина.
Участники стратегической сессии также ознакомились с выставкой проектов предприятий промышленности и научных организаций. В частности, на ней были представлены дроны-перехватчики в различном исполнении, новые комплексы ПВО, наземные робототехнические комплексы противодействия беспилотникам, наземные станции связи и управления БПЛА, специализированное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.
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