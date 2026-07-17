Минобороны: ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе

"Организация ПВО выстраивается на единой информационно-управляющей системе, а оперативная обработка данных осуществляется с помощью передовых информационных технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта", – приведены слова Осьмакова в сообщении кабмина.

Участники стратегической сессии также ознакомились с выставкой проектов предприятий промышленности и научных организаций. В частности, на ней были представлены дроны-перехватчики в различном исполнении, новые комплексы ПВО, наземные робототехнические комплексы противодействия беспилотникам, наземные станции связи и управления БПЛА, специализированное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.