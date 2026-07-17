В Минобороны рассказали о долгосрочном планировании отношений за рубежом

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Переход на долгосрочный и комплексный характер планирования взаимодействия с иностранными государствами является приоритетной задачей Минобороны, заявил заместитель главы военного ведомства Василий Осьмаков на коллегии в пятницу.

В ходе его заседания он доложил о реализации задач по основным направлениям развития международного военного сотрудничества и инновационной деятельности в текущем году.