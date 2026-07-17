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На созванной Россией неформальной встрече СБ ООН пропала трансляция - РИА Новости, 17.07.2026
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18:50 17.07.2026
На созванной Россией неформальной встрече СБ ООН пропала трансляция

На созванной Россией неформальной встрече СБ ООН по Украине пропала трансляция

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по Украине отключились все сервисы, кроме перевода.
  • И. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала случившееся прискорбным развитием событий и выразила мнение, что это может быть саботажем.
  • Встреча продолжилась, и спустя примерно 25–30 минут сервисы заработали.
ООН, 17 июл – РИА Новости. На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" по Украине отключились все сервисы, кроме перевода, заявила и.о. постпреда России при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.
В пятницу в ООН походит неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами".
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"Хочу обратить внимание членов Совета на то, что несмотря на все проведенные нами проверки в этом зале перед началом Аррии, все сервисы кроме перевода отключились. У нас нет трансляции", – сказала она.
При этом было решено продолжить заседание, отметила она.
"Но мы приняли решение продолжить, несмотря на это прискорбное развитие событий, которое я едва удерживаюсь от того, чтобы назвать саботажем, направленным, опять же, против правды, связанной с использованием русского языка и преступлениями, совершенными на Украине", – добавила российский дипломат.
Трансляции не было порядка 25-30 минут, позднее все заработало.
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