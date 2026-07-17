Краткий пересказ от РИА ИИ На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по Украине отключились все сервисы, кроме перевода.

И. о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала случившееся прискорбным развитием событий и выразила мнение, что это может быть саботажем.

Встреча продолжилась, и спустя примерно 25–30 минут сервисы заработали.

ООН, 17 июл – РИА Новости. На созванной Россией неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" по Украине отключились все сервисы, кроме перевода, заявила и.о. постпреда России при Всемирной Организации Анна Евстигнеева.

В пятницу в ООН походит неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа" на тему "Власть террора: преступления киевского режима на Украине и за ее пределами".

"Хочу обратить внимание членов Совета на то, что несмотря на все проведенные нами проверки в этом зале перед началом Аррии, все сервисы кроме перевода отключились. У нас нет трансляции", – сказала она.

При этом было решено продолжить заседание, отметила она.

"Но мы приняли решение продолжить, несмотря на это прискорбное развитие событий, которое я едва удерживаюсь от того, чтобы назвать саботажем, направленным, опять же, против правды, связанной с использованием русского языка и преступлениями, совершенными на Украине", – добавила российский дипломат.