Лантратова обратилась в органы после обрушения потолка в детсаду на Урале

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить обстоятельства обрушения потолка в детсаду.

По ее словам, детей из помещений не эвакуировали, сотрудники сами убирали обломки, а родителей воспитанников попросили "не поднимать шум" и помочь с ремонтом. Федеральный уполномоченный заявила, что такое отношение к безопасности детей - это прямая угроза их жизни и здоровью, поэтому подобные инциденты нельзя замалчивать, а ремонт в детских учреждениях должен проводиться профессионально.