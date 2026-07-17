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Лантратова обратилась в органы после обрушения потолка в детсаду на Урале - РИА Новости, 17.07.2026
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15:42 17.07.2026
Лантратова обратилась в органы после обрушения потолка в детсаду на Урале

Лантратова обратилась в прокуратуру из-за обрушения потолка в детсаду на Урале

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить обстоятельства обрушения потолка в детском саду №2 Камышловского городского округа.
  • По ее словам, детей из помещений не эвакуировали, сотрудники сами убирали обломки, а родителей попросили "не поднимать шум" и помочь с ремонтом.
  • Лантратова подчеркнула, что безопасность детей в школах и детских садах должна быть гарантирована безусловно
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить обстоятельства обрушения потолка в детсаду.
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"Выражаю серьезную обеспокоенность ситуацией в муниципальном детском саду №2 Камышловского городского округа Свердловской области. Там произошло ЧП - обрушился потолок", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, детей из помещений не эвакуировали, сотрудники сами убирали обломки, а родителей воспитанников попросили "не поднимать шум" и помочь с ремонтом. Федеральный уполномоченный заявила, что такое отношение к безопасности детей - это прямая угроза их жизни и здоровью, поэтому подобные инциденты нельзя замалчивать, а ремонт в детских учреждениях должен проводиться профессионально.
"Направила запрос прокурору Свердловской области Борису Крылову с просьбой поручить провести тщательную проверку всех обстоятельств инцидента. Безопасность детей в школах и детских садах должна быть гарантирована безусловно", - добавила Лантратова.
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