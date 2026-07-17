Более чем в 200 подъездах Московской области отремонтировали окна

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу обновили окна более чем в 200 подъездах за июнь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

"Качественное остекление входных групп и лестничных клеток — базовый элемент комфорта и сохранности многоквартирного дома. Целостное остекление и плотно прилегающие рамы предотвращают сквозняки, защищают внутренние помещения от пыли и уличного шума, поддерживают стабильный микроклимат в местах общего пользования", — отмечается в сообщении.