Более чем в 200 подъездах Московской области отремонтировали окна

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу обновили окна более чем в 200 подъездах за июнь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
"Качественное остекление входных групп и лестничных клеток — базовый элемент комфорта и сохранности многоквартирного дома. Целостное остекление и плотно прилегающие рамы предотвращают сквозняки, защищают внутренние помещения от пыли и уличного шума, поддерживают стабильный микроклимат в местах общего пользования", — отмечается в сообщении.
Замена разбитых стекол, регулировка или обновление фурнитуры — это процедура в рамках текущего содержания МКД. Такие работы выполняются силами управляющей организации за счет средств, которые жители вносят на содержание общедомового имущества.