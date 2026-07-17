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Более чем в 200 подъездах Московской области отремонтировали окна - РИА Новости, 17.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:20 17.07.2026
Более чем в 200 подъездах Московской области отремонтировали окна

Коммунальные службы Подмосковья обновили окна более чем в 200 подъездах за июнь

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного дома
Подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Подъезд многоквартирного дома. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу обновили окна более чем в 200 подъездах за июнь, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
"Качественное остекление входных групп и лестничных клеток — базовый элемент комфорта и сохранности многоквартирного дома. Целостное остекление и плотно прилегающие рамы предотвращают сквозняки, защищают внутренние помещения от пыли и уличного шума, поддерживают стабильный микроклимат в местах общего пользования", — отмечается в сообщении.
Замена разбитых стекол, регулировка или обновление фурнитуры — это процедура в рамках текущего содержания МКД. Такие работы выполняются силами управляющей организации за счет средств, которые жители вносят на содержание общедомового имущества.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ремонт
 
 
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