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Минобороны: в систему подготовки военных ОДКБ внедрят новые специальности - РИА Новости, 17.07.2026
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16:50 17.07.2026
Минобороны: в систему подготовки военных ОДКБ внедрят новые специальности

МО: в систему подготовки военных ОДКБ внедрят новые специальности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о внедрении новых специальностей в систему подготовки военнослужащих.
  • Решение было принято в рамках российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей, заявили в Минобороны РФ.
«
"В рамках российского председательства в Организации договора о коллективной безопасности, министрами обороны ОДКБ принято решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства.
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