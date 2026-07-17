Минобороны: в систему подготовки военных ОДКБ внедрят новые специальности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о внедрении новых специальностей в систему подготовки военнослужащих.
- Решение было принято в рамках российского председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей, заявили в Минобороны РФ.
«
"В рамках российского председательства в Организации договора о коллективной безопасности, министрами обороны ОДКБ принято решение о внедрении в систему подготовки военнослужащих новых специальностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом сообщил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков на заседании коллегии ведомства.