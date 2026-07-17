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ВСУ ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2026
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12:56 17.07.2026
ВСУ ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области ВСУ ударили по многоквартирному двухэтажному жилому дому в Васильевке.
  • Губернатор Балицкий сообщил о значительных разрушениях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Васильевке Запорожской области, разрушения значительные, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В городе Васильевке в результате атаки БПЛА поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, пострадавших нет, однако разрушения значительные.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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