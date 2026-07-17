ВСУ ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области ВСУ ударили по многоквартирному двухэтажному жилому дому в Васильевке.
- Губернатор Балицкий сообщил о значительных разрушениях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Васильевке Запорожской области, разрушения значительные, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, пострадавших нет, однако разрушения значительные.
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