Минобороны завило об увеличении объемов грузов, доставляемых на передовую

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"Генерал-полковник Александр Санчик отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.