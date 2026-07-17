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Минобороны завило об увеличении объемов грузов, доставляемых на передовую - РИА Новости, 17.07.2026
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Минобороны завило об увеличении объемов грузов, доставляемых на передовую

МО: объемы доставляемых на передовую грузов увеличены вдвое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объемы доставляемых на линию боевого соприкосновения грузов увеличены более чем вдвое.
  • Это стало возможным за счет комплексного применения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. За счет комплексного применения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов объемы доставляемых на линию боевого соприкосновения грузов увеличены более чем вдвое, сообщило Минобороны РФ.
Под руководством министра обороны России Андрея Белоусова состоялось заседание коллегии военного ведомства. Замминистра обороны РФ Александр Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения ВС РФ.
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"Генерал-полковник Александр Санчик отметил, что за счет комплексного применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотных летальных аппаратов, а также совершенствования способов доставки материальных средств более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.
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