Несколько новых объектов спорта появятся в Смоленской области

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Смоленской области появятся сразу несколько новых объектов спорта до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он уточнил, что в Рославле создают модульный зал единоборств. Завершена подготовка основания, подходит к концу изготовление металлоконструкций, одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.

Помимо этого, в Демидове строят физкультурно-оздоровительный комплекс. В деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа, в Кардымове и Ершичах обустраивают такие же комплексы, но открытого типа.

"Возводим семь новых площадок ГТО. В этом году уже открыта для всех желающих и активно используется жителями такая спортивная площадка в Рославле. Закончены работы по подготовке оснований для площадок ГТО в Демидовском, Шумячском, Гагаринском, Смоленском, Духовщинском муниципальных округах, приступили к монтажу оборудования. На завершающей стадии работы по подготовке основания площадки ГТО в Сафонове", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".