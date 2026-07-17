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Несколько новых объектов спорта появятся в Смоленской области - РИА Новости, 17.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:25 17.07.2026
Несколько новых объектов спорта появятся в Смоленской области

Несколько новых объектов спорта появятся в Смоленской области до конца 2026 года

© РИА Новости / Виталий БелоусовВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Смоленской области появятся сразу несколько новых объектов спорта до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что в Рославле создают модульный зал единоборств. Завершена подготовка основания, подходит к концу изготовление металлоконструкций, одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.
Помимо этого, в Демидове строят физкультурно-оздоровительный комплекс. В деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа, в Кардымове и Ершичах обустраивают такие же комплексы, но открытого типа.
"Возводим семь новых площадок ГТО. В этом году уже открыта для всех желающих и активно используется жителями такая спортивная площадка в Рославле. Закончены работы по подготовке оснований для площадок ГТО в Демидовском, Шумячском, Гагаринском, Смоленском, Духовщинском муниципальных округах, приступили к монтажу оборудования. На завершающей стадии работы по подготовке основания площадки ГТО в Сафонове", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Кроме этого, планово идет работа по спортивным проектам в Смоленске. Возводят семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" и капитально ремонтируют ФОК на улице Попова, который после завершения работ будет полностью оборудован для занятий адаптивным спортом.
 
Смоленская областьВасилий АнохинРославльСмоленск
 
 
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