Несколько новых объектов спорта появятся в Смоленской области

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Смоленской области появятся сразу несколько новых объектов спорта до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он уточнил, что в Рославле создают модульный зал единоборств. Завершена подготовка основания, подходит к концу изготовление металлоконструкций, одновременно ведется благоустройство прилегающей территории.
Помимо этого, в Демидове строят физкультурно-оздоровительный комплекс. В деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа, в Кардымове и Ершичах обустраивают такие же комплексы, но открытого типа.
"Возводим семь новых площадок ГТО. В этом году уже открыта для всех желающих и активно используется жителями такая спортивная площадка в Рославле. Закончены работы по подготовке оснований для площадок ГТО в Демидовском, Шумячском, Гагаринском, Смоленском, Духовщинском муниципальных округах, приступили к монтажу оборудования. На завершающей стадии работы по подготовке основания площадки ГТО в Сафонове", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Кроме этого, планово идет работа по спортивным проектам в Смоленске. Возводят семейный физкультурно-оздоровительный комплекс "Термолэнд-Дельфин" и капитально ремонтируют ФОК на улице Попова, который после завершения работ будет полностью оборудован для занятий адаптивным спортом.