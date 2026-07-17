Новак и Федорищев поздравили "АвтоВАЗ" с 60-летием со дня основания

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках визита в пятницу на завод "АвтоВАЗ" поздравили коллектив с 60-летием предприятия и вручили государственные и региональные награды сотрудникам, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщает пресс-служба облправительства.

Вице-премьер вручил отличившимся сотрудникам орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава области вручил региональные награды - почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области", почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", а также почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.

"Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области - это один из лидеров промышленности, для страны – целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" хочу сказать, что правительство России и все участники процесса сделают все, что зависит, для того, чтобы славная история "АвтоВАЗа", начатая 60 лет назад, продолжалась многие десятилетия", - приводятся в сообщении слова Федорищева.