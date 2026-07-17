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Новак и Федорищев поздравили "АвтоВАЗ" с 60-летием со дня основания - РИА Новости, 17.07.2026
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19:34 17.07.2026
Новак и Федорищев поздравили "АвтоВАЗ" с 60-летием со дня основания

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Вячеслав Федорищев посетили "АвтоВАЗ"

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиНовак и Федорищев поздравили "АвтоВАЗ" с 60-летием со дня основания
Новак и Федорищев поздравили АвтоВАЗ с 60-летием со дня основания - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Новак и Федорищев поздравили "АвтоВАЗ" с 60-летием со дня основания
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках визита в пятницу на завод "АвтоВАЗ" поздравили коллектив с 60-летием предприятия и вручили государственные и региональные награды сотрудникам, которые внесли большой вклад в его развитие, сообщает пресс-служба облправительства.
Вице-премьер вручил отличившимся сотрудникам орден Почета и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Глава области вручил региональные награды - почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области", почетный знак губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", а также почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области.
"Поздравляя коллектив, хочу сказать, что у завода огромное будущее. Для Тольятти это градообразующее предприятие, для Самарской области - это один из лидеров промышленности, для страны – целая отрасль, которую всегда берегли, здесь начиналась технологическая безопасность нашей страны. Как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" хочу сказать, что правительство России и все участники процесса сделают все, что зависит, для того, чтобы славная история "АвтоВАЗа", начатая 60 лет назад, продолжалась многие десятилетия", - приводятся в сообщении слова Федорищева.
В пресс-службе напомнили, что "АвтоВАЗа" сохраняет за собой статус крупнейшего производителя легковых автомобилей в России и лидера отечественного автомобильного рынка. Предприятие представляет собой современный комплекс полного производственного цикла и является ядром масштабной экосистемы, объединяющей производственные площадки в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге и Аргуне и более 45 тысяч работников - только в АО "АвтоВАЗ" в Тольятти трудятся более 35 тысяч человек.
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