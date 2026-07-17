Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв.
- В Николаевском районе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе, в который входит Николаев, звучит сигнал воздушной тревоги.