В Госдуме заявили о переходе от монополии к совместному развитию в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ 16 июля в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, документ подписали представители России, Китая и еще более 25 стран.

По словам Антона Немкина, это важный шаг к формированию новой архитектуры международного взаимодействия в сфере ИИ, переход от модели технологической монополии к модели совместного развития.

Россия и Китай предлагают подход, в центре которого находятся интересы человека, равный доступ к технологиям, прозрачность алгоритмов и единые этические стандарты.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Учреждение Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта – это шаг к новой архитектуре международного взаимодействия, где на смену технологической монополии приходит модель совместного развития, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта состоялась в Шанхае 16 июля. Документ подписали представители России , Китая и еще более 25 стран.

"Учреждение Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта – это важный шаг к формированию новой архитектуры международного взаимодействия в сфере ИИ. Показательно, что именно Россия и Китай вместе с более чем 25 государствами выступили инициаторами этой площадки, основанной на принципах равноправия, открытого сотрудничества и уважения интересов всех участников. Это означает переход от модели технологической монополии к модели совместного развития", – сказал Немкин.

По его словам, сегодня ИИ становится одним из ключевых факторов экономического роста и технологического суверенитета, поэтому особенно важно, чтобы правила его развития формировались не узкой группой стран, а на основе широкого международного диалога.

"Россия и Китай предлагают подход, в центре которого находятся интересы человека, равный доступ к технологиям, прозрачность алгоритмов и единые этические стандарты. Такой подход не ограничивает инновации, а создает условия для их безопасного и эффективного внедрения", – рассказал депутат.

Немкин отметил, что Россия уже обладает серьезными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, и отечественные разработки успешно применяются в здравоохранении, образовании, финансовом секторе, государственных и городских сервисах, а российские компании предлагают конкурентоспособные решения, востребованные не только внутри страны, но и на международном рынке.

"Создание новой организации открывает дополнительные возможности для обмена технологиями, реализации совместных проектов и продвижения отечественных разработок за рубежом", – добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что работа новой организации будет способствовать укреплению доверия между государствами в вопросах развития передовых технологий, и Россия готова делиться своим опытом, развивать партнерские проекты и выступать открытой площадкой для обсуждения будущего искусственного интеллекта.

"Предстоящие международные мероприятия в нашей стране, посвященные развитию ИИ, станут логичным продолжением этой работы и помогут выработать общие подходы к ответственному использованию технологий в интересах людей и устойчивого развития", – подытожил Немкин.