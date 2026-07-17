МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях "шпаргалка", "средства связи" и "вынос контрольных измерительных материалов", сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Из презентации также следует, что в 2025 году нейросеть поставила 803 метки о нарушениях, которые были одобрены модераторами, а в 2026 году первого нарушителя, удаленного с экзамена в досрочный период, выявил искусственный интеллект.