Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях "шпаргалка", "средства связи" и "вынос контрольных измерительных материалов".
- Из выявленных нейросетью нарушений 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях "шпаргалка", "средства связи" и "вынос контрольных измерительных материалов", сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Машинным зрением (искусственной нейронной сетью) выявлено 3068 нарушений по категориям "шпаргалки", "средства связи" и "вынос КИМ", из которых 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения", - свидетельствуют данные презентации, которую Музаев представил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Из презентации также следует, что в 2025 году нейросеть поставила 803 метки о нарушениях, которые были одобрены модераторами, а в 2026 году первого нарушителя, удаленного с экзамена в досрочный период, выявил искусственный интеллект.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.