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Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 17.07.2026
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12:00 17.07.2026
Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026

Глава Рособрнадзора Музаев: нейросеть выявила 3068 нарушений на ЕГЭ-2026

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях "шпаргалка", "средства связи" и "вынос контрольных измерительных материалов".
  • Из выявленных нейросетью нарушений 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нейросеть выявила свыше трех тысяч нарушений на ЕГЭ-2026 в категориях "шпаргалка", "средства связи" и "вынос контрольных измерительных материалов", сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Машинным зрением (искусственной нейронной сетью) выявлено 3068 нарушений по категориям "шпаргалки", "средства связи" и "вынос КИМ", из которых 2037 одобрено модераторами и передано на отработку в образовательные учреждения", - свидетельствуют данные презентации, которую Музаев представил на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Из презентации также следует, что в 2025 году нейросеть поставила 803 метки о нарушениях, которые были одобрены модераторами, а в 2026 году первого нарушителя, удаленного с экзамена в досрочный период, выявил искусственный интеллект.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
 
 
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