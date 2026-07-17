Цена нефти марки Brent поднялась выше $88 за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили рост до 4–4,5%.
- Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 88 долларов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 4-4,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 12 июня поднялась выше 88 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.33 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,39% относительно предыдущего закрытия - до 87,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 12 июня превысил отметку 88 долларов.
Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 4,47% - до 82,48 доллара.