В НАТО удивились отставке министра обороны Украины, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины были удивлены в НАТО, пишет газета Politico.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины были удивлены в НАТО, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата альянса.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
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"Мы любили его. Он хорошо выполнял свою работу... Я не ожидал, что это случится", - приводит издание слова неназванного дипломата.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.