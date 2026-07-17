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В НАТО удивились отставке министра обороны Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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13:28 17.07.2026
В НАТО удивились отставке министра обороны Украины, пишут СМИ

Politico: в НАТО удивились отставке Федорова с поста министра обороны Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины были удивлены в НАТО, пишет газета Politico.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины были удивлены в НАТО, пишет газета Politico со ссылкой на дипломата альянса.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра в провале реформы военкоматов.
«
"Мы любили его. Он хорошо выполнял свою работу... Я не ожидал, что это случится", - приводит издание слова неназванного дипломата.
В четверг Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
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В миреУкраинаМихаил ФедоровСергей КорецкийНАТОНафтогаз Украины
 
 
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