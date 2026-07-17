Рейтинг@Mail.ru
Политика НАТО грозит конфликтом ядерных держав, заявил постпред в Женеве - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 17.07.2026 (обновлено: 00:22 17.07.2026)
Политика НАТО грозит конфликтом ядерных держав, заявил постпред в Женеве

Гатилов: расширение ядерных программ НАТО наносит ущерб режиму нераспространения

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политика стран НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
  • Финляндия и Польша уже фактически участвуют в ядерных миссиях НАТО, предоставляя силы для вспомогательных операций, и могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Политика стран НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат заявил газете "Известия", что НАТО вовлекает все новые страны без своего ядерного оружия в механизмы ядерного сдерживания. Так, Финляндия и Польша уже фактически участвуют в ядерных миссиях НАТО, предоставляя силы для вспомогательных операций, а теперь могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.
"Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. Более того, оно значительно повышает стратегические риски, включая возможность прямого столкновения ядерных держав", - сказал Гатилов.
Флаги на здании бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
ФРГ впервые примет участие в учениях с Францией по ядерному сдерживанию
Вчера, 16:07
 
В миреРоссияЖенева (город)ФинляндияГеннадий ГатиловНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала