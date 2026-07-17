Политика НАТО грозит конфликтом ядерных держав, заявил постпред в Женеве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Политика стран НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.