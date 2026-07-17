Политика НАТО грозит конфликтом ядерных держав, заявил постпред в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политика стран НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
- Финляндия и Польша уже фактически участвуют в ядерных миссиях НАТО, предоставляя силы для вспомогательных операций, и могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Политика стран НАТО по вовлечению безъядерных членов альянса в схемы ядерного сдерживания грозит конфликтом между ядерными державами, заявил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат заявил газете "Известия", что НАТО вовлекает все новые страны без своего ядерного оружия в механизмы ядерного сдерживания. Так, Финляндия и Польша уже фактически участвуют в ядерных миссиях НАТО, предоставляя силы для вспомогательных операций, а теперь могут разрешить транзит и размещение на своей территории ядерного оружия США и Франции.
"Безответственное поведение участников НАТО в ядерной сфере наносит непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения. Более того, оно значительно повышает стратегические риски, включая возможность прямого столкновения ядерных держав", - сказал Гатилов.