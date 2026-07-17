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Нарколог развеял миф о том, что алкоголь снимает стресс - РИА Новости, 17.07.2026
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05:36 17.07.2026 (обновлено: 09:31 17.07.2026)
Нарколог развеял миф о том, что алкоголь снимает стресс

Нарколог Сергеев назвал мнение, что алкоголь снимает стресс, заблуждением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Андрей Сергеев сообщил, что мнение о том, что алкоголь снимает стресс, является заблуждением.
  • Алкоголь создает лишь кратковременную иллюзию снятия стресса, после чего проблема возвращается, а потребность в алкоголе для снятия тревожности усиливается, что может привести к зависимости.
  • Алкоголь токсичен и может стать причиной серьезных заболеваний пищеварительной системы, а также сердечно-сосудистых проблем.
ИРКУТСК, 17 июл - РИА Новости. Мнение, что алкоголь снимает стресс, является заблуждением, на самом деле он лишь усугубляет проблему, сообщил РИА Новости врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
Как рассказал Сергеев, пациенты называют борьбу со стрессом в числе главных причин, по которым они начали злоупотреблять алкоголем.
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Этанол, содержащийся в алкоголе, действительно действует как успокаивающее средство, но лишь в короткий отрезок времени, пояснил врач. На самом деле в состоянии опьянения лишь создается иллюзия, что проблема, вызвавшая стресс, исчезла. Наступает похмелье, и нерешенная проблема снова вызывает стресс.
"Человек испытывает потребность в алкоголе как в седативном препарате, снимающем стресс. Но затем тревожность только усиливается, человеку нужна новая порция спиртного, чтобы снять ее. Причем для достижения эффекта дозу все время необходимо увеличивать. Как итог - алкогольная зависимость, снижение качества жизни, проблемы со здоровьем", - поясняет доктор.
Он отмечает, что поскольку алкоголь токсичен, от него прежде всего страдает пищеварительная система. Он часто становится причиной циррозов, панкреатита, рака желудка и кишечника. Также он провоцирует инсульты, инфаркты, способствует возникновению атеросклероза.
"Мнение, что алкоголь помогает справиться со стрессом - это заблуждение. Надо решать проблемы в трезвом состоянии и не надеяться, что спиртное поможет", - заключил нарколог.
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