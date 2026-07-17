Рейтинг@Mail.ru
Кубанским IT-компаниям на "упрощенке" снизят налоговую нагрузку - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
13:56 17.07.2026
Кубанским IT-компаниям на "упрощенке" снизят налоговую нагрузку

Кубанским IT-компаниям установили пониженные налоговые ставки

© РИА Новости / Алексей НичукинМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Мужчина за компьютером
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, устанавливающий на территории региона пониженные налоговые ставки для компаний в сфере IT, сообщает пресс-служба парламента региона.
"Еще одним решением очередной сессии ЗСК (законодательного собрания Кубани - ред.), направленным на поддержку бизнеса, стало принятие депутатами законопроекта "Об установлении на территории Краснодарского края пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков". На их применение могут претендовать компании, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере IT", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.
Согласно законопроекту пониженные налоговые ставки будут применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и осуществляют деятельность в области информационных технологий по кодам ОКВЭД 58.2; 62; 63.1 (кроме 63.11.9 и 63.12.1), а также 74.90.9.
Кроме того, уточняется в сообщении, преференции будут доступны для IT-компаний, получающих не менее 70% всех доходов от данной деятельности, а также при условии доходности не более 490,5 миллионов рублей.
Документ устанавливает пониженные налоговые ставки в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если доходы, уменьшенные на величину расходов.
По словам главы краевого парламента Юрия Бурлачко, которые приводятся в сообщении, современные информационные технологии трансформировали и оптимизировали многие экономические процессы в крае.
"Практическое применение вводимой нормы станет в сложившихся непростых экономических условиях хорошим стимулом для наших айти-компаний, будет способствовать сохранению ценных кадров в отрасли и привлечению в нее инвестиций и новых талантов", - цитирует пресс-служба Бурлачко.
 
Краснодарский крайIT-компанииIT-индустрияНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала