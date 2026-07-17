Кубанским IT-компаниям на "упрощенке" снизят налоговую нагрузку

КРАСНОДАР, 17 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, устанавливающий на территории региона пониженные налоговые ставки для компаний в сфере IT, сообщает пресс-служба парламента региона.

"Еще одним решением очередной сессии ЗСК (законодательного собрания Кубани - ред.), направленным на поддержку бизнеса, стало принятие депутатами законопроекта "Об установлении на территории Краснодарского края пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков". На их применение могут претендовать компании, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере IT", - говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Согласно законопроекту пониженные налоговые ставки будут применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и осуществляют деятельность в области информационных технологий по кодам ОКВЭД 58.2; 62; 63.1 (кроме 63.11.9 и 63.12.1), а также 74.90.9.

Кроме того, уточняется в сообщении, преференции будут доступны для IT-компаний, получающих не менее 70% всех доходов от данной деятельности, а также при условии доходности не более 490,5 миллионов рублей.

Документ устанавливает пониженные налоговые ставки в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если доходы, уменьшенные на величину расходов.

По словам главы краевого парламента Юрия Бурлачко, которые приводятся в сообщении, современные информационные технологии трансформировали и оптимизировали многие экономические процессы в крае.