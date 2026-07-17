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Союзные парламентарии наградили юных исполнителей на "Славянском базаре" - РИА Новости, 17.07.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:19 17.07.2026
Союзные парламентарии наградили юных исполнителей на "Славянском базаре"

Союзные парламентарии наградили юных исполнителей в рамках "Славянского базара"

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара"
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках Славянского базара - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара"
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили специальные призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара", сообщает Sputnik.
Народный артист России, депутат Госдумы России, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев наградил белорусскую исполнительницу Елизавету Цуприк.
Накануне Гран-при XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2026" ей вручил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Также народный артист России преподнес ей эксклюзивный подарок – книгу. Это поэтическая пьеса-сказка собственного авторства об олененке Бемби по мотивам романа Феликса Зальтена.
"Такой книги еще нет в Беларуси. Ты ее получаешь первой... Сейчас это как пьеса идет в трех театрах", – цитирует Бурляева Sputnik.
Еще один спецприз Парламентского собрания вручил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по науке образованию, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик. Награду из его рук получила Валерия Шевченко из России.
Белорусский парламентарий отметил, что жюри конкурса провело напряженную работу.
"Я хотел бы поздравить членов жюри с тем, что конкурс состоялся", – сказал депутат.
Он подчеркнул, что детский конкурс исполнителей на "Славянском базаре" – это уникальная площадка.
"Она дает возможность в дальнейшем, прежде всего, для дружбы между нашими детьми, между нашими народами", – уверен Мирончик.
Парламентское собрание учредило два спецприза для участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза участникам Международного детского музыкального конкурса, которые проходят в рамках "Славянского базара".
Награждение участников "взрослого конкурса" состоится 19 июля на торжественном закрытии XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииНиколай БурляевАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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