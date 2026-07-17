Союзные парламентарии наградили юных исполнителей на "Славянском базаре"

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара"

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара"

© Sputnik / Виктор Толочко Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили специальные призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара", сообщает Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручили специальные призы участникам конкурса юных исполнителей, который прошел в рамках "Славянского базара", сообщает Sputnik

Народный артист России, депутат Госдумы России, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев наградил белорусскую исполнительницу Елизавету Цуприк.

Накануне Гран-при XXIV Международного детского музыкального конкурса "Витебск – 2026" ей вручил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также народный артист России преподнес ей эксклюзивный подарок – книгу. Это поэтическая пьеса-сказка собственного авторства об олененке Бемби по мотивам романа Феликса Зальтена.

"Такой книги еще нет в Беларуси. Ты ее получаешь первой... Сейчас это как пьеса идет в трех театрах", – цитирует Бурляева Sputnik.

Еще один спецприз Парламентского собрания вручил заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по науке образованию, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик. Награду из его рук получила Валерия Шевченко из России.

Белорусский парламентарий отметил, что жюри конкурса провело напряженную работу.

"Я хотел бы поздравить членов жюри с тем, что конкурс состоялся", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что детский конкурс исполнителей на "Славянском базаре" – это уникальная площадка.

"Она дает возможность в дальнейшем, прежде всего, для дружбы между нашими детьми, между нашими народами", – уверен Мирончик.

Парламентское собрание учредило два спецприза для участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза участникам Международного детского музыкального конкурса, которые проходят в рамках "Славянского базара".