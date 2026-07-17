Пленный наемник из Колумбии рассказал, что получил половину обещанных денег

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что им обещали платить 2 тысячи долларов в месяц, но он получил лишь половину.

"Контракт, который они предлагали, был на сумму… примерно 2000 долларов. Выплаты шли с задержкой. Мы работали месяц, а зарплата за него приходила в следующем месяце. Мне удалось получить только половину зарплаты", - рассказал пленный.