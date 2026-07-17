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Пленный наемник из Колумбии рассказал, что получил половину обещанных денег - РИА Новости, 17.07.2026
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18:34 17.07.2026 (обновлено: 21:25 17.07.2026)
Пленный наемник из Колумбии рассказал, что получил половину обещанных денег

Пленный Варгас: ВСУ обещали платить 2 тысячи долларов в месяц

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас попал в плен на купянском участке фронта.
  • Воевавшему в рядах ВСУ наемнику обещали платить 2 тысячи долларов в месяц, но он получил лишь половину.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что им обещали платить 2 тысячи долларов в месяц, но он получил лишь половину.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Контракт, который они предлагали, был на сумму… примерно 2000 долларов. Выплаты шли с задержкой. Мы работали месяц, а зарплата за него приходила в следующем месяце. Мне удалось получить только половину зарплаты", - рассказал пленный.
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