Пленный наемник из Колумбии рассказал, что получил половину обещанных денег

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас попал в плен на купянском участке фронта.
- Воевавшему в рядах ВСУ наемнику обещали платить 2 тысячи долларов в месяц, но он получил лишь половину.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что им обещали платить 2 тысячи долларов в месяц, но он получил лишь половину.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Контракт, который они предлагали, был на сумму… примерно 2000 долларов. Выплаты шли с задержкой. Мы работали месяц, а зарплата за него приходила в следующем месяце. Мне удалось получить только половину зарплаты", - рассказал пленный.