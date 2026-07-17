Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас попал в плен на купянском участке фронта.
- По словам наемника, украинские командиры избили его товарищей и обсуждали, какую руку им сломать.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что стал свидетелем конфликта с украинскими командирами.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Произошел инцидент, когда украинские командиры чуть не сломали руки некоторым моим товарищам. Они схватили двух моих спутников (на полигоне – ред.), отвели их в сторону и избили. Они спрашивали, какую руку им лучше ломать. И если бы не командиры-латиноамериканцы, они бы эти руки сломали", - рассказал пленный.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.