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Колумбийский наемник рассказал о конфликте с украинскими командирами - РИА Новости, 17.07.2026
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18:27 17.07.2026 (обновлено: 21:23 17.07.2026)
Колумбийский наемник рассказал о конфликте с украинскими командирами

Пленный Варгас: командиры ВСУ чуть не сломали руки латиноамериканским наемникам

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас попал в плен на купянском участке фронта.
  • По словам наемника, украинские командиры избили его товарищей и обсуждали, какую руку им сломать.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попавший в плен на купянском участке фронта наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, воевавший в рядах ВСУ, рассказал, что стал свидетелем конфликта с украинскими командирами.
Видео беседы с пленным оказалось в распоряжении РИА Новости.
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"Произошел инцидент, когда украинские командиры чуть не сломали руки некоторым моим товарищам. Они схватили двух моих спутников (на полигоне – ред.), отвели их в сторону и избили. Они спрашивали, какую руку им лучше ломать. И если бы не командиры-латиноамериканцы, они бы эти руки сломали", - рассказал пленный.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
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