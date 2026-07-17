Студенты-иностранцы подожгли релейные шкафы на Павелецком направлении МЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое студентов-иностранцев подожгли два релейных шкафа на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги.
- Поджог был совершен за денежное вознаграждение в 300 долларов по указаниям неизвестного из мессенджера.
- Подозреваемые арестованы, им предъявлено обвинение по статье теракт.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое студентов-иностранцев по указаниям неизвестного из мессенджера за 300 долларов подожгли два релейных шкафа на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги, они арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В дежурную часть на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение о том, что на одном из перегонов Павелецкого направления МЖД произошло возгорание двух релейных шкафов. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что причиной пожара стал поджог. При этом нарушений графика движения поездов не зафиксировано. Было возбуждено уголовное дело на статье 205 УК РФ (теракт).
Предварительно установлено, что с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за деньги. Иностранец согласился и привлек своего знакомого, с которым вместе они следовали указаниям куратора и пошли на преступление. Все действия они фиксировали на видео.
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"За совершение особо тяжкого преступления, которое могло повлечь нарушение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, злоумышленники получили денежное вознаграждение в сумме 300 долларов от вербовщика из интернет-мессенджера", - отметила она.
Фигурантам предъявлено обвинение, они заключены под стражу.