Студенты-иностранцы подожгли релейные шкафы на Павелецком направлении МЖД

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Двое студентов-иностранцев по указаниям неизвестного из мессенджера за 300 долларов подожгли два релейных шкафа на перегоне Павелецкого направления Московской железной дороги, они арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за деньги. Иностранец согласился и привлек своего знакомого, с которым вместе они следовали указаниям куратора и пошли на преступление. Все действия они фиксировали на видео.