В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники под различными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, а затем блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом", - сказали в пресс-службе.