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В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud - РИА Новости, 17.07.2026
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08:49 17.07.2026
В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud

МВД: мошенники просят подростков зайти в iCloud и блокируют устройство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под различными предлогами просят подростков зайти в подконтрольную злоумышленникам учетную запись iCloud на своем iPhone.
  • Злоумышленники блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку.
  • Мошенник просит войти в его учетную запись, объясняя это срочностью, после чего блокирует устройство жертвы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники под различными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, а затем блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники ищут подростков, которые пользуются устройствами компании Apple, после чего выстраивают с ними доверительные отношения. Далее мошенник отправляет несовершеннолетнему фотографию якобы своего разбитого телефона, объясняет, что из-за этого не может воспользоваться своей учетной записью в iCloud и просит, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику.
"Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом", - сказали в пресс-службе.
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