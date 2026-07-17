В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники под различными предлогами просят подростков зайти в подконтрольную злоумышленникам учетную запись iCloud на своем iPhone.
- Злоумышленники блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку.
- Мошенник просит войти в его учетную запись, объясняя это срочностью, после чего блокирует устройство жертвы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мошенники под различными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, а затем блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники ищут подростков, которые пользуются устройствами компании Apple, после чего выстраивают с ними доверительные отношения. Далее мошенник отправляет несовершеннолетнему фотографию якобы своего разбитого телефона, объясняет, что из-за этого не может воспользоваться своей учетной записью в iCloud и просит, например, распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику.
"Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом", - сказали в пресс-службе.