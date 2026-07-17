В Улан-Удэ легковушка попала в ДТП с автобусом , три человека пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Freed и автобуса.
- Три пассажира автобуса (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
УЛАН-УДЭ, 17 июл - РИА Новости. Легковушка въехала в автобус в Улан-Удэ, три пассажира общественного транспорта доставлены в больницу, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова в Октябрьском районе Улан-Удэ. 56-летняя женщина-водитель Honda Freed при выполнении маневра столкнулась с автобусом.
"В результате аварии трое пассажиров общественного транспорта (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.