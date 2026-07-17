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В Улан-Удэ легковушка попала в ДТП с автобусом , три человека пострадали - РИА Новости, 17.07.2026
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08:29 17.07.2026
В Улан-Удэ легковушка попала в ДТП с автобусом , три человека пострадали

МВД: в Улан-Удэ легковушка попала в ДТП с автобусом , три человека пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова произошло ДТП с участием легкового автомобиля Honda Freed и автобуса.
  • Три пассажира автобуса (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
УЛАН-УДЭ, 17 июл - РИА Новости. Легковушка въехала в автобус в Улан-Удэ, три пассажира общественного транспорта доставлены в больницу, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова в Октябрьском районе Улан-Удэ. 56-летняя женщина-водитель Honda Freed при выполнении маневра столкнулась с автобусом.
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"В результате аварии трое пассажиров общественного транспорта (40, 51 и 60 лет) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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