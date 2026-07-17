Рейтинг@Mail.ru
В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть, заявил Музаев - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 17.07.2026
В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть, заявил Музаев

Музаев: через несколько лет в ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть.
  • Введение практической части в ЕГЭ направлено на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Наверное, в течение следующего учебного года мы где-то даже в каких-то регионах, школах будем апробации проводить, модели, которые будут представлены, и после такого массового обсуждения мы еще через несколько лет, надо посмотреть инфраструктуру регионов, мы перейдем к тому, что в этих двух предметах (физике и химии - ред.) у нас все-таки появится практическая часть", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.
Он отметил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов.
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен
Вчера, 11:48
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала