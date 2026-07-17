В ЕГЭ по химии и физике появится практическая часть, заявил Музаев

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Через несколько лет в ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что появление практической части в ЕГЭ будет очень важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников практических навыков и знаний, а также на удовлетворение запроса университетов.