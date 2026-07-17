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ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2026
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00:41 17.07.2026 (обновлено: 01:08 17.07.2026)
ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, пишут СМИ

"Известия": АФТ попросила ЦБ ускорить подготовку закона об открытых API

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ассоциация «ФинТех» попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API для развития мультибанкинга.
  • ЦБ РФ обновил комплекс стандартов открытых API, которые позволяют видеть продукты разных банков в одном интерфейсе.
  • АФТ считает необходимым законодательно закрепить единые правила работы с открытыми API и начать с системно значимых банков.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ассоциация "ФинТех" (АФТ) попросила Банк России ускорить подготовку закона об открытых API, который позволит быстрее развивать мультибанкинг и объединять счета из разных банков в одном приложении, пишут "Известия".
В конце прошлого года ЦБ РФ обновил комплекс стандартов открытых API. Благодаря им граждане и компании, выдав согласие на передачу своих данных, могут видеть в интерфейсе одного выбранного банка продукты, открытые в разных кредитных организациях, пояснял регулятор. Отмечалось, что стандарты носят рекомендательный характер, при этом ЦБ участвует в формировании законодательной базы для перехода к обязательному применению стандартов открытых API на финрынке.
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"Участники пилотных проектов, поддержавшие инициативу Банка России, вложили в ее реализацию значительные ресурсы. Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи", - говорится в письме АФТ, которое есть в распоряжении издания.
По данным газеты, сейчас обмен данными между банками по технологии открытых API остается добровольным. В АФТ считают, что для массового внедрения мультибанкинга необходимо законодательно закрепить единые правила работы, а обязательное применение открытых API сначала распространить на системно значимые банки. В обсуждении инициативы, как отмечают "Известия", участвовали представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка и Т-Банка.
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