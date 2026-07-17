ЦБ призвали ускорить подготовку закона о мультибанкинге, пишут СМИ

"Участники пилотных проектов, поддержавшие инициативу Банка России, вложили в ее реализацию значительные ресурсы. Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи", - говорится в письме АФТ, которое есть в распоряжении издания.