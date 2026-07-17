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Проведена речная операция по выводу второго коффердама Ленского моста - РИА Новости, 17.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
17:04 17.07.2026
Проведена речная операция по выводу второго коффердама Ленского моста

Второй коффердам вывели под опору № 9 Ленского моста в районе города Якутска

© Фото предоставлено Группой ВИССборка второго коффердама Ленского моста
Сборка второго коффердама Ленского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото предоставлено Группой ВИС
Сборка второго коффердама Ленского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Второй коффердам выведен в русло реки Лены в районе города Якутска под центральную опору № 9 Ленского моста, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).
Накануне глава региона Айсен Николаев доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его поручением идет активная фаза реализации данного проекта.
"Мы уже установили фундаменты под восемь опор, 208 свай из 990 установлено. Сейчас (возводятся) такие большие сооружения, коффердамы называются, которые будут служить основой для строительства вот этих опор, которые в русле реки будут. То есть стройка идет", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Уточняется, что был выведен самый большой из трех коффердамов.
"Он предназначен для самого высокого центрального пилона моста, имеет диаметр 46,1 метра и высоту 17,32 метра. С учетом установленного в нем оборудования его общий вес составляет более 4 тысяч тонн. Два боковых коффердама имеют одинаковые параметры: размеры 35,95 × 28,6 метра, вес 1707,5 тонны и высоту 17,52 метра", — указал руководитель департамента по корпоративным коммуникациям группы "ВИС" Сергей Козловский.
Он отметил, что перед установкой коффердама в проектное положение сотрудниками ФБУ "Администрация Ленского бассейна" выполнялось пространственное сканирование дна реки с использованием специального оборудования. Оно позволяет оценить рельеф и ровность дна, что является одним из условий безопасного проведения операции. Со дна был поднят грунт объемом 82 тысячи кубических метров.
"Особенность операции в том, что, как только коффердам будет выставлен в проектное положение, начнется его затопление. При высоте коффердама в 17 метров после затопления над поверхностью реки останется около семи метров конструкции — остальная часть уйдет под воду. Для затопления коффердама и выравнивания уровня воды внутри него с уровнем реки потребуется порядка 12,5 тысячи кубометров воды и 12-18 часов. Подачу воды внутрь коффердама обеспечат девять насосов производительностью 190 кубометров в час", — рассказал Козловский.
Всего на данный момент готово свайное основание для 11 опор, включая полностью готовую опору №4. На правом берегу ведутся работы по устройству свайных оснований под несколько опор, забетонировано более 160 свай. Всего проектом предусмотрено бетонирование 920 свай под 26 опор, из них 19 опор — на правом берегу, три — в русле реки (пилоны) и четыре на левом берегу. Диаметр свай составляет 1,5 метра, а длина достигает 41 метра. Для их устройства потребуется свыше 47 тысяч кубических метров бетона. На правом берегу готов 341 армокаркас под опоры 13-29, завершается изготовление каркасов под прибрежные опоры 11 и 12.
Также выполнена отсыпка земполотна правобережного автомобильного подхода в объеме более 500 тысяч кубических метров. Строители также ведут обустройство технологических проездов к следующим опорам правого берега — завершается отсыпка площадок песком, на 60% выполнено устройство покрытия из бетонных плит.
"Впереди еще много сложных инженерных задач, но каждая из них приближает нас к реализации проекта, который имеет стратегическое значение для Якутии и всего Дальнего Востока", — заключил Николаев.
Строительство автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска осуществляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскРека ЛенаАйсен Николаев
 
 
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