В Москве оштрафовали велосипедиста, перепрыгнувшего через пути в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 19-летний молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро Москвы.
- Суд назначил молодому человеку штраф.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суд назначил штраф молодому человеку, который на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в московском метро, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 1 июля сообщила, что 19-летний молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы. На него составили административный протокол. Парню грозил штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток.
Согласно материалам, молодой человек вину признал и пояснил, что "совершил глупость, ранее не думал о таких последствиях". Молодой человек сообщил суду, что занимается спортом, подрабатывает разнорабочим на стройке. Также он рассказал, что ранее перенес операцию на колене и проходит реабилитацию.
Из документов следует, что молодой человек после задержания пояснял, что зашел на станции метро "Измайловская", проследовал до "Партизанской", где "решил повторить трюк, который ранее видел". Травм в результате прыжка не получил.
"Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности), и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 23 тысяч рублей в доход бюджета, без конфискации", - говорится в материалах.
В столичном департаменте транспорта ранее напомнили, что ездить на самокатах и велосипедах по станциям, вестибюлям и переходам метро запрещено, а прыжки над путями опасны из-за напряжения.