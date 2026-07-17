В Москве оштрафовали велосипедиста, перепрыгнувшего через пути в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ 19-летний молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии метро Москвы.

Суд назначил молодому человеку штраф.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Суд назначил штраф молодому человеку, который на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути в московском метро, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 1 июля сообщила, что 19-летний молодой человек на трюковом велосипеде перепрыгнул с одной платформы на другую через пути на станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы . На него составили административный протокол. Парню грозил штраф до 30 тысяч рублей с конфискацией велосипеда или арест до 10 суток.

Согласно материалам, молодой человек вину признал и пояснил, что "совершил глупость, ранее не думал о таких последствиях". Молодой человек сообщил суду, что занимается спортом, подрабатывает разнорабочим на стройке. Также он рассказал, что ранее перенес операцию на колене и проходит реабилитацию.

Из документов следует, что молодой человек после задержания пояснял, что зашел на станции метро "Измайловская", проследовал до "Партизанской", где "решил повторить трюк, который ранее видел". Травм в результате прыжка не получил.

"Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности), и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 23 тысяч рублей в доход бюджета, без конфискации", - говорится в материалах.