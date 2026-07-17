Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Со вторника (21 июля - ред.) ожидается облачность в столице, вернутся дожди, и температура может опуститься до 23 градусов", - рассказал синоптик.