Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 17.07.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Синоптик Голубев: 21 июля в Москву вернутся облачность и дожди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля.
  • Ожидается, что температура может опуститься до 23 градусов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Со вторника (21 июля - ред.) ожидается облачность в столице, вернутся дожди, и температура может опуститься до 23 градусов", - рассказал синоптик.
Голубев добавил, что в Москву во вторник придет атмосферный фронт с запада, который и принесет осадки предварительно до четверга, 23 июля.
Восход луны в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета
16 июля, 18:31
 
ОбществоМоскваРоссияАлександр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала