Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля.
- Ожидается, что температура может опуститься до 23 градусов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дожди вернутся в Москву во вторник, 21 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Со вторника (21 июля - ред.) ожидается облачность в столице, вернутся дожди, и температура может опуститься до 23 градусов", - рассказал синоптик.
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16 июля, 18:31