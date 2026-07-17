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Почти 130 круглогодичных спортплощадок нового формата создадут в Москве - РИА Новости, 17.07.2026
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Почти 130 круглогодичных спортплощадок нового формата создадут в Москве

Собянин: в Москве появится 128 спортивных площадок нового формата

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСоздание 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется во всех округах Москвы
Создание 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется во всех округах Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Создание 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется во всех округах Москвы
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Создание 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется во всех округах Москвы, зимой на них будут катки с теплыми раздевалками, а летом - пространства для игр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Создадим 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся во всех округах столицы. Их главное преимущество - полноценное использование в любое время года. Зимой это катки с теплыми раздевалками, а летом - комфортное пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. Сейчас ведем работы по 23 адресам, 11 таких спортплощадок уже открыли", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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Мэр уточнил, что одна из таких площадок находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны. В просторном многофункциональном павильоне разместили комфортные раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, комнату охраны. Оборудовали трибуны для зрителей.
"Каждую неделю новую спортплощадку посещают свыше 2 тысяч жителей. В последние годы социальная инфраструктура в Косино-Ухтомском районе активно обновляется. Появились модернизированные поликлиники, новые спортивные объекты, благоустроенный парк и зоны отдыха, комфортные дороги и развязки. В этом году достроим школу с детским садом на Салтыковской улице", - подчеркнул Собянин.
Он добавил, что продолжаются работы по приведению в порядок спорткомплексов "Альбатрос", "Гелиос" и "Косино", возводится спортивная базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.
"Также развиваем индустриальный парк "Руднево", который всего за несколько лет из депрессивной территории превратился в один из главных центров новой московской промышленности", - заключил глава города.
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