Почти 130 круглогодичных спортплощадок нового формата создадут в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Создание 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата планируется во всех округах Москвы, зимой на них будут катки с теплыми раздевалками, а летом - пространства для игр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Создадим 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся во всех округах столицы. Их главное преимущество - полноценное использование в любое время года. Зимой это катки с теплыми раздевалками, а летом - комфортное пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр. Сейчас ведем работы по 23 адресам, 11 таких спортплощадок уже открыли", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

Мэр уточнил, что одна из таких площадок находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны. В просторном многофункциональном павильоне разместили комфортные раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, комнату охраны. Оборудовали трибуны для зрителей.

"Каждую неделю новую спортплощадку посещают свыше 2 тысяч жителей. В последние годы социальная инфраструктура в Косино-Ухтомском районе активно обновляется. Появились модернизированные поликлиники, новые спортивные объекты, благоустроенный парк и зоны отдыха, комфортные дороги и развязки. В этом году достроим школу с детским садом на Салтыковской улице", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что продолжаются работы по приведению в порядок спорткомплексов "Альбатрос", "Гелиос" и "Косино", возводится спортивная базу с физкультурно-оздоровительным комплексом.