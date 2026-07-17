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Реабилитацию Верхнего Люблинского пруда провели на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 17.07.2026
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Реабилитацию Верхнего Люблинского пруда провели на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы реабилитировали Верхний Люблинский пруд

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыВерхний Люблинский пруд на юго-востоке Москвы
Верхний Люблинский пруд на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Верхний Люблинский пруд на юго-востоке Москвы
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по реабилитации Верхнего Люблинского пруда на юго-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы завершены", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что водоем площадью 3,7 гектара очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и сформировали зоны биоплато.
"На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом 49 тысяч кубометров, после чего выполнили профилирование дна при помощи отсыпки песком. Это позволило обеспечить оптимальную глубину для предотвращения зарастания и цветения акватории. Восстановили береговую полосу - существующее железобетонное оформление полностью убрали и смонтировали новые участки берегоукрепления. На финальном этапе обустроили три зоны биоплато общей площадью 1 тысяч квадратных метров, в которые высадили водные растения", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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