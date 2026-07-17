В Москве дебошир закидал стульями посетителя кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения бросал стулья в посетителя кафе на проспекте Вернадского в Москве.
- Один из стульев попал по сотруднице кафе, которая указывала дебоширу на выход.
- Нападавший установлен, его привлекут к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина начал беспричинно бросаться стульями в посетителя кафе в Москве, а также попал одним из них по сотруднице, которая пыталась его выгнать, сообщает столичная прокуратура.
"Тридцатишестилетний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из кафе на проспекте Вернадского, взял стул и беспричинно бросил его в отдыхающего рядом молодого человека. После этого он подошел к этому же посетителю заведения и, взяв другой стул, нанес им не менее двух ударов", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Как следует из видео, опубликованного ведомством, мужчина встал из-за столика, отпил из жестяной банки и с силой бросил стул в сидящего за другим столом молодого человека, а следом - и банку. После дебошир стал избивать посетителя другим стулом, бросил и его в оппонента, но попал по сотруднице кафе, которая указывала выпившему на выход из заведения. Затем он скрылся.
"Впоследствии нападавший был установлен. Его привлечение к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре", - заключили в надзорном органе.
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