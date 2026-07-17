В Москве дебошир закидал стульями посетителя кафе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пьяный мужчина начал беспричинно бросаться стульями в посетителя кафе в Москве, а также попал одним из них по сотруднице, которая пыталась его выгнать, сообщает столичная прокуратура.

Как следует из видео, опубликованного ведомством, мужчина встал из-за столика, отпил из жестяной банки и с силой бросил стул в сидящего за другим столом молодого человека, а следом - и банку. После дебошир стал избивать посетителя другим стулом, бросил и его в оппонента, но попал по сотруднице кафе, которая указывала выпившему на выход из заведения. Затем он скрылся.